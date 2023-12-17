ضحايا مونديال الأندية.. رقم سلبي يلاحق الجميع

ياسر رشاد - القاهرة - اكتمل دائرة الرقم السلبي الذي لاحق كل الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية في النسخة الحالية بعد تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بلاس في الدوري الإنجليزي أمس السبت، قبل أن يطير إلى جدة للمشاركة في المعترك المونديالي.

ويستعد مانشستر سيتي لبدء مشواره في مونديال الأندية، عندما يواجه أوراوا الياباني في نصف النهائي على أن تتكون مباراة الطرف الثاني من الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.

مونديال الأندية في نسخته الحالية يتكون من اتحاد جدة السعودي بصفته ممثل عن البلد المضيف والأهلي المصري بطل أفريقيا ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا واوروا الياباني بطل أسيا و وفلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا اللاتينية وكلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقياونسيا.

ضحايا مونديال الأندية..

كان مانشستر سيتي آخر المنضمين إلى قائمة ضحايا مونديال الأندية بسقوطه في فخ التعادل أمام كريستال بالاس، ليتجرع من نفس كأس منافسيه بسقوطهم سواء في التعادل أو الخسارة قبل المشاركة في المعترك المونديالي.

خمسة فرق تجرعت الخسارة في المسابقات المختلفة قبل المشاركة في مونديال الأندية هم اتحاد جدة وفلومينينسي وأوراوا و أوكلاند سيتي وكلوب ليون، بينما تعادل الأهلي كحال مانشستر سيتي.

نصف النهائي..

يستعد الأهلي لمواجهة فلومينينسي، مساء الاثنين، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة المشعة، بينما سيواجه مانشستر سيتي نظيره أوراوا في اليوم التالي على نفس الملعب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد إقصاء اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل أوراوا الياباني على حساب كلوب ليون، ويستهل فلومينينسي ومانشستر سيتي مشوارهما في مونديال الأندية من دور نصف النهائي.