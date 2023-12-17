تشافي بعد تعادل برشلونة مع فالنسيا: نحن أسوأ فريق في أوروبا

أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة عن غضبه بعد التعادل مع فالنسيا في مسابقة الدوري الإسباني والتي جمعت الفريقين بالجولة 17.

وسقط فريق برشلونة في فخ التعادل مع نظيره فالنسيا، بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 17 بمسابقة الوري الإسباني “الليجا”.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لعبنا بشكل جيد وفعلنا ما هو ضروري من أجل الفوز بالثلاث نقاط، ولكن في كرة القدم، عندما تتهاون كثيرًا، تحدث هذه الأشياء”.

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وتابع مدرب برشلونة: “أهدرنا نقطتين ثمينتين، وغير راضين بخصوص النقطة التي حصلنا عليها، وكان يجب أن نكون أكثر قوة في مواجهة المنافس”.

وواصل تشافي: “الهدف كان خطأ من اللاعبين، وعلينا أن نطالب أنفسنا بالمزيد من التركيز واستغلال الفرص، مشيرًا إلى أن لقاء اليوم كان بمثابة نهائي، ولكن السيطرة لم تكن بفاعلية”.

وأردف: “برشلونة لعب كرة قدم جيدة، لكن عندما لا تنهي هجماتك، تحدث هذه الأشياء، وأشعر بخيبة أمل لأنني أعتقد أنها كانت مباراة للفوز، ولكننا لا نؤدي بالمستوى المطلوب منا، خاصة على مستوى الفاعلية، وهو أمر يعتمد كثيرًا على الثقة”.

واختتم تشافي: “أشعر بالإحباط والعجز لأننا قمنا بأشياء كثيرة، لكننا افتقرنا إلى الفاعلية، في التمريرة الأخيرة وفي إنهاء الهجمات، ولا نتمكن من حسم المباريات”.