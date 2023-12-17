يكره معسكر منتخب مصر.. شحاتة يفجر مفاجأة عن شيكابالا

فجّر حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر السابق، مفاجأة بخصوص غياب محمود شيكابالا قائد الزمالك عن الفراعنة خلال فترة قيادته.

وقال شحاتة في تصريحات تليفزيونية: “لم أكن مندهشا من اعتذار محمود شيكابالا نجم الزمالك المتكرر عن الانضمام إلى معسكر منتخب مصر”.

وتابع مدرب منتخب مصر السابق: “شيكابالا لم يلعب بجدية خلال مواجهة موزمبيق في أمم إفريقيا 2010، وكان هذا سبب غضبي منه وصرحت بذلك بين الشوطين”.

اقرأ أيضا.. بيبو يرد على انتقادات جماهير الاهلي ويتحدث عن أزمة الشحات وعاشور

وواصل شحاتة: “شيكابالا كان لا يحب الانضمام إلى معسكرات منتخب مصر، وقام بالاعتذار كثيرا”.

واختتم: “تحدثت مع شيكابالا بخصوص ذلك الأمر ولكن لن أغصبه على القرار، وأبلغته بذلك أمام زملائه، مشيرًا إلى أنه من الغريب أن يكون الفهد الأسمر بهذه الإمكانيات الكبيرة ولا يحب الانضمام إلى منتخب مصر”.