حقيقة تدمير جماهير الاهلي مدرجات ملعب الاتحاد السعودي

كشف الإعلامي سيف زاهر حقيقة تدمير جماهير النادي الاهلي ملعب ستاد الجوهرة المشعة، خلال مباراة فريقه أمام اتحاد جدة السعودي في مونديال الأندية.

وفاز فريق الاهلي على نظيره اتحاد جدة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية: “هناك عدة صور تم تداولها خلال الساعات الماضية بخصوص تدمير جماهير الاهلي مقاعد ملعب الجوهرة المشعة خلال مباراة الاتحاد”.

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وشدد على أن تلك الصور غير صحيحة نهائيا، وتعود إلى واقعة قديمة قبل عام 2017 خلال مباراة اهلي جدة والاتحاد في الدوري السعودي

وواصل: “جماهير الاهلي قدمت مظهرا رائعا خلال مباراة الاتحاد، وكانت سببا واضحا في انتصار الفريق، بعدما تواجدوا بأعداد كبيرة للغاية، وقدموا الدعم للاعبين”.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية في نصف نهائي كأس العالم للأندية.