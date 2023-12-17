شكرا لقرائتكم خبر عن هليوليدو يواجه سبورتنج ضمن مؤجلات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بنادى هليوليدو، اليوم الأحد، نظيره سبورتنج فى المواجهة المؤجلة من الجولة الثامنة بالدور الثانى والتى أقيمت أمس السبت.

ويشهد دورى هذا الموسم منافسة شرسة على صعيد المجموعات الأربعة، حيث يتواجد فريقا هليوليدو وسبورتنج ضمن المجموعة الرابعة.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة يوم 21 ديسمبر الجارى موعدا لإقامة مباراة الزمالك مع ألعاب دمنهور المؤجلة من الجولة السادسة بالدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2023 /2024 على صعيد المجموعة الأولى .

تم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.

ويسعى فريق الأهلى إلى استعادة الألقاب المحلية تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو، فى ظل خسارة الدورى وكأس مصر الموسم المنقضى.