"بطل أفريقيا يمزق الاتحاد".. كيف تناولت الصحف العالمية فوز الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفت الصحف العالمية بفوز النادي الأهلي على اتحاد جدة السعودي والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، إذ تصدرت ركلة جزاء بنزيما الضائعة عناوين الأخبار.

وتصدر عنوان: "بنزيما يهدر ركلة جزاء بينما بطل أفريقيا الأهلي يمزق الاتحاد في كأس العالم للأندية" صحيفة "SPORTS BRIFE"، فيما نشرت صحيفة "The Guardian" بعنوان: "الأهلي يُخرج الاتحاد من كأس العالم للأندية بعد أن أهدر بنزيما ركلة جزاء".

وذكرت الصحيفة أن بنزيما سجل هدفا شرفيا بعد طرد موديست في الدقائق الأخيرة، كما أن الاتحاد خسر رغم ضم بنزيما وكانتي وفابينيو.

ونشر موقع "Mail" البريطاني: "كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو يخرجون من كأس العالم للأندية في ملعبهم الخاص، حيث خسر الاتحاد 3-1 أمام النادي الأهلي المصري في الجولة الثانية مع إهدار لاعب ريال مدريد السابق ركلة جزاء".

وقالت "آس" الإسبانية: "لاعب ريال مدريد السابق كان بإمكانه جعل النتيجة 1-1 لكن الشناوي تصدى للكرة، ثم سجل كريم هدف المواساة في نهاية المباراة التي تسيدها الأهلي في أغلب الأوقات"، وأشارت إلى أنها ضربة موجعة للمشروع السعودي الذي يضم لاعب ريال مدريد السابق.

وأشادت صحيفة "ماركا الإسبانية" بتصدي محمد الشناوي، تحت عنوان: "الأهلي يقصي اتحاد بنزيما من كأس العالم للأندية".

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