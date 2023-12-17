شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وفلومينينسى البرازيلى اليوم بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى أمام فلومينينسى البرازيلى اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الفريقين غدا الاثنين في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ويحضر الاجتماع الفني المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس بعثة الأهلي فى المملكة العربية السعودية، وخالد بيبو مدير الكرة، والجهاز الإداري للفريق الأول، كما يتواجد مراقب المباراة ومراقب الحكام ومندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واللجنة المنظمة للبطولة وممثلي فلومينسيى البرازيلي.

وضرب النادي الأهلي موعدًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بعد الفوز على نادي الاتحاد السعودي ، وكان الأهلي قد قدم مباراة كبيرة وحقق انتصارًا رائعًا على رفاق كريم بن زيمة بنتيجة 3-1 في مباراة كبيرة من جانب الشياطين الحمر.

تقدم الأهلي في الشوط الأول بهدف لعلي معلول من ركلة جزاء وأضاف هدفين في الشوط الثاني سجلهما حسين الشحات وإمام عاشور تواليًا.

ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.