شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلى أمام فلومينينسى البرازيلى بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على إجراء تغييرات فى تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية المقرر لها الثامنة مساء غد الاثنين فى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

واستقر كولر على عودة المالى أليو ديانج لاعب خط الوسط للتشكيل الأساسى بعدما شارك بديلا في مباراة اتحاد جدة السعودى، كما يرغب كولر فى إشراك أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق على حساب محمد هانى الذى شارك أساسياً فى لقاء اتحاد جدة السعودى.

ويغيب عن الأهلى في مباراة فلومينيسى الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق بعد تعرضه للطرد فى مباراة اتحاد جدة السعودى.

وشهدت قائمة النادي الأهلي غياب 6 لاعبين، وهم محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم بسبب الإصابات، بالإضافة إلى أحمد عبد القادر وصلاح محسن لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية كلاً من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.