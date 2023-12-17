شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم إنجلترا فى نهائى بطولة العالم للاسكواش وتحتفظ باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، على نظيره الإنجليزي، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، التي استضافتها نيوزيلندا خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وجاءت نتيجة المباراة:

فوز مصطفى عسل على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 11-9، 11-9.

فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 7-11, 11-8, 11-7.

ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادي دجلة، ومصطفى عسل المصنف الرابع ولاعب الأهلي، ومازن هشام المصنف السابع ولاعب وادي دجلة، ويوسف سليمان المصنف 12 ولاعب الأهلي.

ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضو الاتحاد المصرى للاسكواش والمدير الفنى هشام العطار.

ورفعت مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين قبل حصد النسخة الثالثة على التوالي، رصيدها إلى 6 ألقاب ببطولة العالم، ليتخطى الفراعنة الرقم القياسي للمنتخب الانجليزي وهو 5 ألقاب، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، 2019، وأخيراً 2023

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخبا مصر وباكستان برصيد 6 بطولات لكل منهما، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبان لبريطانيا العظمى.