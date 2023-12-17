شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يواصل استعداداته لاتحاد العاصمة الجزائري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، استعداداته اليوم لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين الأربعاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستقر فريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالي فورموسينيو، فى المركز الثاني بمجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد 5 جويلية بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وجاء ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر بعد الجولة الثالثة من دور المجموعات كالتالي:

ـ اتحاد العاصمة الجزائري: 9 نقاط

ـ مودرن فيوتشر: 6 نقاط

ـ الهلال الليبي: 3 نقاط

ـ سوبر سبورت: 0 نقاط

من ناحية أخرى، يترقب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، حسم مصيره مع ناديه خلال أيام، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان مسؤولو مودرن فيوتشر قد أكدوا، فى وقت سابق، أن اللاعب سيتم حسم مصيره بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة، مؤكدين أن رغبة اللاعب ستحسم القرار النهائي للنادي.