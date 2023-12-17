شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يوافق على تحدث 3 لاعبين بالأهلى لوسائل الإعلام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى على قيام 3 لاعبين من الأهلي بالحديث لوسائل الإعلام المختلفة، قبل المران الختامي للفريق اليوم الأحد، والذي سيقام بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمباراة فلومينينسى البرازيلى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" والمقرر لها الثامنة مساء الاثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً في السعودية.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

ووصل الأهلي إلى الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولاً لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وسبق أن تأهل نادي الهلال السعودي ثلاث مرات، ومرتين لكل من كلوب أمريكا وباتشوكا ومونتيري من المكسيك وكاشيما انتلرز الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.