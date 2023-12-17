شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم تتويج فراعنة الاسكواش ببطولة العالم للمرة السادسة فى تاريخ مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الفرحة بين أعضاء البعثة المصرية للاسكواش، خلال مراسم تتويج المنتخب الوطني الأول للرجال ببطولة العالم للمنتخبات التي أقيمت في نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.

حطم المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، الرقم المدون باسم نظيره الإنجليزي، بعد تتويج الفراعنة ببطولة العالم للاسكواش، للمرة السادسة في تاريخ مصر.



مراسم تتويج منتخب الاسكواش ببطولة العالم (1)



مراسم تتويج منتخب الاسكواش ببطولة العالم (2)



مراسم تتويج منتخب الاسكواش ببطولة العالم (3)

ورفعت مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين قبل حصد النسخة الثالثة على التوالي، رصيدها إلى 6 ألقاب ببطولة العالم، ليتخطى الفراعنة الرقم القياسي للمنتخب الانجليزي وهو 5 ألقاب، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، 2019، وأخيراً 2023

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، وجاءت نتيجة المباراة:

فوز مصطفى عسل على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 11-9، 11-9.

فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 7-11, 11-8, 11-7.

ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادي دجلة، ومصطفى عسل المصنف الرابع ولاعب الأهلي، ومازن هشام المصنف السابع ولاعب وادي دجلة، ويوسف سليمان المصنف 12 ولاعب الأهلي.

ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب مصر و باكستان برصيد 6 بطولات لكل منهما، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب