شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يُجرى تعديلات على تشكيل الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعيد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حساباته الفنية قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى المحدد لها الأربعاء المقبل، خاصة بعد الخسارة التي تعرض لها في المباراة الماضية من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى مسابقة الدورى، وهو ما دفع المدير الفني للفارس الأبيض لدراسة الأخطاء التى ارتكبها لاعبو فريقه خلال المباراة وأدت للخسارة، وذلك من أجل العمل على علاجها قبل مواجهة ساجرادا.

وتحدث معتمد جمال مع لاعبى فريقه حول تلك الأخطاء التى وقعوا فيها وأدت لتلك الخسارة، كما حرص المدير الفني على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين ليصبحوا أكثر جاهزية لمواجهة الفريق الأنجولى.

كما منح معتمد جمال بعض التعليمات الفنية للاعبين والتي بدأ العمل على تطبيقها في التدريبات لتحفيظها لاعبين وتطبيقها في المباريات، وأبرز تلك التعليمات التعامل مع الكرات العرضية أمام مرمى الخصم وكيفية الاختراق من العمق والأطراف، كما منح المدافعين تعليمات صارمة لمنع الهفوات التي قد تحدث وتتسبب في استقبال شباك الفريق لأهداف.

ومن المتوقع أن يجرى معتمد جمال بعض التعديلات على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مواجهة ساجرادا خاصة وإن المباراة ستكون خارج الديار ولها حسابات مختلفة، بالإضافة إلى عدم جاهزية عمر جابر ليبدأ اللقاء مثلما حدث فى مواجهة المصرى، وسيعمل معتمد جمال على تأمين منطقة وسط الملعب بشكل مكثف مع الاعتماد على سرعات الهجوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأربعاء.