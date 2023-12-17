الزمالك يكشف حقيقة تلقيه عروضا لضم زيزو

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، بشأن تلقي القلعة البيضاء عرض رسمي من أجل ضم نجم الفريق الدولي المصري أحمد سيد "زيزو".

وفي تصريحات لقناة "الزمالك"، قال سالم: "ليس هناك عرض رسمي للاعب زيزو، وكل ما يتردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف: "عندما يصل عرض رسمي سيتم الإعلان عنه فورًا بأن النادي تلقى عرضًا من ناد معين بهذا المبلغ (مفيش حاجة هتستخبى)".

وتابع متحدث الزمالك: "زيزو النجم الأساسي للفريق، يؤدي موسماً رائعاً مع زملائه، ولا توجد لديه عروض، ولو هناك عرض سيتم عرضه أمام الرأي العام، والرفض أو القبول سيكون حسب قرار المجلس".

يشار إلى أن زيزو تمكن من تسجيل 7 أهداف في 11 مباراة الموسم الجاري بقميص النادي الأبيض في مختلف المسابقات.