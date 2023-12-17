برشلونة يواصل نزيف النقاط في الدوري الإسباني بتعادل مخيب مع فالنسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل فريق برشلونة نزيف النقاط بتعادل مخيب مع مضيفه فالنسيا بنتيجة 1/1 مساء السبت في إطار الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



تقدم برشلونة بهدف سجله جواو فيليكس في الدقيقة 56، وأدرك هوجو جيامون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.



ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 35 نقطة لينفرد بالمركز الثالث ولكنه أضاع فرصة الابتعاد أكثر عن أتلتيكو مدريد (34 نقطة) الذي خسر أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة صفر / 2 في نفس الجولة.



وهذه المباراة الثانية على التوالي التي يتعثر فيها برشلونة في الدوري بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام جيرونا المتصدر بنتيجة 2 / 4.



أما فالنسيا فقد رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وبقي بلا فوز في آخر 5 جولات حيث اكتفى بتعادلين وثلاث هزائم.



وفي لقاءات أخرى أقيمت السبت، فاز سيلتا فيجو على غرناطة 1 / صفر، بينما عاد خيتافي من ملعب إشبيلية بفوز كبير بنتيجة 3 / صفر.

