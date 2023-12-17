ليفربول ومانشستر يونايتد صدام كروي اليوم تحت عنوان "القمة أو الهاوية"

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "الأنفيلد" حيث يحتضن الصدام الكروي المرتقب بين فريقي ليفربول ونظيره مانشستر يونايتد، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من البطولة، موسم 2023/24.

ليفربول يبحث عن الحفاظ علي القمة

يدخل فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد لقاء اليوم بمعنويات مختلفة، مما ينذر بمشاهدة متعة كروية مشتعلة علي ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

حيث يسعي ليفربول لتحقيق الفوز من أجل مواصلة التربع علي القمة، مستغلا تعثر فريق مانشستر سيتي وابتعاده قليلًا عن المنافسة بعد تعادل السيتي مع كريستال بالاس أمس السبت.

ويعيش ليفربول في فترة استفاقة خصوصًا أن الفريق لم يخسر فى آخر 9 مواجهات بالدوري، ويسعى يورجن كلوب، مدرب الريدز، لاستغلال النتائج السلبية التي يُمنَى بها مانشستر يونايتد مؤخرًا من أجل حصد 3 نقاط للاستمرار فى صدارة جدول الترتيب.

مانشستر يونايتد أمام فك العقدة أو مواصلة الطريق للهاوية

علي الجانب الآخر يبحث إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد للخروج من النفق المظلم الذي سيقوده إلي "الهاوية" ويعيش فيه بالفترة الأخيرة، خاصة بعد الخروج الفاضح من دوري أبطال أوروبا وتذيله المجموعة.

حيث تلقي اليونايتد الخسارة في آخر مباراتين خاضهما الفريق في البطولات كافة. وخسر مانشستر يونايتد أمام بورنموث بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي، كما خسر أمام بايرن ميونيخ بهدف نظيف في دوري الأبطال ليودع المنافسات الأوروبية هذا الموسم.

كما خسر مانشستر يونايتد في آخر 4 مواجهات له لملعب " آنفيلد " ويأمل الفريق في كسر هذه السلسلة السلبية. ولن تكون مهمة تن هاج سهلة، لا سيما أن هناك 11 لاعبًا من الفريق مهددين بالغياب عن اللقاء.

ويمتلك ليفربول 37 نقطة في المركز الأول في جدول الدوري الإنجليزي، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 27 نقطة في المركز السابع.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.