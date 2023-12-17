تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد اليوم.. محمد صلاح يقود مثلث الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق ليفربول مساء اليوم الأحد، ضيف من العيار الثقيل وذلك حين يلتقي مع مانشستر يونايتد علي أرضه بملعب "الأنفيلد"، في صدام كروي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، موسم 2023/24.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

يمتلك ليفربول 37 نقطة في المركز الأول في جدول الدوري الإنجليزي، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 27 نقطة في المركز السابع.

يُذكر أن مانشستر يونايتد خسر في آخر 4 مواجهات له لملعب " آنفيلد " ويأمل الفريق في كسر هذه السلسلة السلبية، بينما يدخل ليفربول المباراة للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي بمعنويات مرتفعة للغاية، خصوصًا أن الفريق لم يخسر فى آخر 9 مواجهات بالدوري.