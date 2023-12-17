موعد مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق آرسنال نظيره برايتون في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات معقل المدفعجية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويُدير مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي، الحكم تيم ريينسون، ويعاونه إدوارد سمارت، ونيك كرينهالج، ودارين بوند حكمًا رابعًا، بينما يأتي على تقنية الفيديو "VAR" الحكم بول تيرني ويساعده نيل ديفيز.

موعد مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة آرسنال وبرايتون اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ستكون مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي منقولة بشكل مباشر عبر شاشة قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 القطرية، بتعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويحتل آرسنال الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، المركز الثانى برصيد 36 نقطة، ويمكنه اعتلاء قمة ترتيب حال الفوز على برايتون صاحب المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

وفرط آرسنال في اعتلاء صدارة جدول الدوري الإنجليزي الجولة الماضية بعد خسارته أمام آستون فيلا بهدف دون رد، ويرغب ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز فى العودة لطريق الانتصارات، خصوصاً أنه بعد الخسارة أمام آستون فيلا.

كما يرغب آرسنال في الحصول على الـ3 نقاط من أجل خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/24، من ليفربول الذي سيستضيف نظيره مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ16.

بينما برايتون هو الآخر في العودة لطريق الانتصارات بعدما تعادل في الجولة الماضية مع بيرنلي 1 – 1، وكانت آخر زيارة من برايتون لملعب الإمارات، شهدت فوزه بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري في الموسم الماضي، ويرغب برايتون في تكرار الأمر نفسه.

وفي الوقت نفسه، ينتظر آستون فيلا، الذي يقدم مباريات رائعة في الدوري حتى الآن، هدية من برايتون، من أجل انتزاع الصدارة في حال فوزه على مضيفه برينتفورد، ويحتل آستون فيلا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين خلف ليفربول، فيما يوجد برينتفورد في المركز الحادي عشرة برصيد 19 نقطة.

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