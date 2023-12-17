تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي أيريك تين هاج، ضيفًا ثقيلًا علي نظيره ليفربول علي ملعب "الأنفيلد"، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، لوك شاو، دالوت.

خط الوسط: كوبي ماينو، أمرابط، ماكتومناي.

خط الهجوم: راشفورد، هويلوند، جارناتشو.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

يمتلك ليفربول 37 نقطة في المركز الأول في جدول الدوري الإنجليزي، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 27 نقطة في المركز السابع.

يُذكر أن مانشستر يونايتد خسر في آخر 4 مواجهات له لملعب " آنفيلد " ويأمل الفريق في كسر هذه السلسلة السلبية، بينما يدخل ليفربول المباراة للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي بمعنويات مرتفعة للغاية، خصوصًا أن الفريق لم يخسر فى آخر 9 مواجهات بالدوري.