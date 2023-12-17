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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم  بالدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق ضيفًا ثقيلًأ مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع مانشستر يونايتد علي أرضه بملعب "الأنفيلد"، في صدام كروي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من البطولة، موسم 2023/24.

ويمتلك ليفربول 37 نقطة في المركز الأول في جدول ، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 27 نقطة في المركز السابع.

 

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت .

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

وسيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.

 

يُذكر أن مانشستر يونايتد خسر في آخر 4 مواجهات له لملعب " آنفيلد " ويأمل الفريق في كسر هذه السلسلة السلبية، بينما يدخل ليفربول المباراة للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي بمعنويات مرتفعة للغاية، خصوصاً أن الفريق لم يخسر فى آخر 9 مواجهات بالدوري.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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