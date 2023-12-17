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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح - كودي جاكبو - مباراة ليفربول وليدز يونايتد

محمد صلاح - كودي جاكبو - مباراة وليدز يونايتد

يستعد الفرعون المصري محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول في مباراته النارية والمثيرة مساء اليوم الأحد، ضد غريمه مانشستر يونايتد في الممتاز.

وستنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، والتي يستضيفها ملعب أنفيلد، في الجولة السابعة عشر.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعود الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، لتشكيلته المعتادة، بعدما شهدت عدة تغييرات في المباراة الأخيرة أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي.

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كوستاس تسيميكاس -فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي – هارفي إليوت

الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليفربول

وعلى جانب آخر، من المتوقع أن يدفع الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتدـ بتشكيلته الأساسية في المباراة.

ويأتي ذلك بسبب رغبته في الفوز، وتجنب الهزيمة التي شهدتها المواجهة الأخبرة بسباعية.

أندريه أونانا

ديوجو دالوت.- رافاييل فاران – فيكتور ليندلوف – أرون وان بيساكا

سكوت ماكتوميناي – كوبي ماينو – سفيان أمرابط

ماركوس راشفورد – أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلوند

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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