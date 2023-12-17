كولر يستقر على بديل كهربا في مباراة الاهلي وفلومينينسي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، على بديل محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق، في خط الهجوم في كأس العالم للأندية الجارية.

وأثار كهربا قلق جماهير الاهلي وجهازه الفني، بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام الاتحاد السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ومع طرد موديست، أن هجوم الاهلي في خطر، خاصة وأن السويسري ضم الثنائي كهربا وموديست فقط في الصفوف الأمامية للمارد الأحمر في البطولة.

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طاهر بديلًا لـ كهربا في الاهلي

ورغم التقارير الطبية التي تشير لجاهزية كهربا من خوض مباراة الفريق المقبلة ضد فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إلا أن مارسيل كولر بدأ تجهيز البديل.

ويحرص كولر على تجهيز طاهر محمد طاهر نجم الفريق، ليحل محل كهربا حال غيابه عن المباراة أو استبداله في اللقاء حال مشاركته.

ويأتي هذا بسبب إمكانيات طاهر محمد للتحرك داخل منطقة جزاء الخصم وإنهاء الهجمة.