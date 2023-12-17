بشرى سارة لجماهير الاهلي بسبب كهربا وبيرسي تاو قبل مواجهة فلومينينسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات إصابة محمود عبد المنعم كهربا والجنوب أفريقي بيرسي تاو، ثنائي النادي الاهلي، قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي مساء غد الاثنين.

وسيخوض النادي الاهلي مواجهة صعبة ومثيرة مساء غد الاثنين ضد نظيره فلومينينسي البرازيلي، في تمام الثامنة على ملعب الجوهرة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وصعد الاهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، ويطمح للتأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، بعدما اكتفى بتحقيق البرونزية في ثلاث نسخ.

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وتردد في الساعات الأخيرة، أنباء حول احتمالية غياب الثنائي كهربا وبيرسي تاو عن المباراة، وهو ما كان سيضع السويسري مارسيل كولر في ورطة، خاصة بعد طرد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الاهلي.

وقال شوبير في تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الأحد:” كهربا اشتكى من ألم خفيف فى العضلة الضامة، ولكنه جاهز للمباراة وسيشارك، وبيرسى تاو أيضا معندوش أى إصابة وكل الفريق جاهز لمباراة الغد”.

وأضاف شوبير:” كولر عقد اجتماعاً مع اللاعبين، ولأول مرة يطول على غير عادته، وطالبهم بالفوز غداً، مؤكداً أن التاريخ ينتظرهم فى مباراة فلومينينسي البرازيلي “.