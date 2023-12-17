اخبار الرياضه

بشرى سارة لجماهير الاهلي بسبب كهربا وبيرسي تاو قبل مواجهة فلومينينسي

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي - كأس العالم للأندية

الأهلي - كأس العالم للأندية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات إصابة محمود عبد المنعم كهربا والجنوب أفريقي بيرسي تاو، ثنائي النادي الاهلي، قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي مساء غد الاثنين.

وسيخوض النادي الاهلي مواجهة صعبة ومثيرة مساء غد الاثنين ضد نظيره فلومينينسي البرازيلي، في تمام الثامنة على ملعب الجوهرة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وصعد الاهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، ويطمح للتأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، بعدما اكتفى بتحقيق البرونزية في ثلاث نسخ.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة ضد مانشستر يونايتد في والقنوات الناقلة

وتردد في الساعات الأخيرة، أنباء حول احتمالية غياب الثنائي كهربا وبيرسي تاو عن المباراة، وهو ما كان سيضع السويسري مارسيل كولر في ورطة، خاصة بعد طرد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الاهلي.

وقال شوبير في تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الأحد:” كهربا اشتكى من ألم خفيف فى العضلة الضامة، ولكنه جاهز للمباراة وسيشارك، وبيرسى تاو أيضا معندوش أى إصابة وكل الفريق جاهز لمباراة الغد”.

وأضاف شوبير:” كولر عقد اجتماعاً مع اللاعبين، ولأول مرة يطول على غير عادته، وطالبهم بالفوز غداً، مؤكداً أن التاريخ ينتظرهم فى مباراة فلومينينسي البرازيلي “.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا