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موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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محمد صلاح - مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

محمد صلاح - مباراة ومانشستر يونايتد

يستعد ليفربول لاستضافة نظيره مانشستر يونايتد، في قمة جماهيرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري.

وسيستضيف ليفربول نظيره مانشستر يونايتد على ملعبه أنفيلد، في صراع حفاظه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الوقت الذي يبحث فيه ليفربول عن الحفاظ على صدارة جدول الترتيب، يترقب مانشستر يونايتد تحسين مركزه، حيث يحتل المركز السابع في جدول المسابقة.

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موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ستنطلق مباراة ليفربول ضد نظيره مانشستر يونايتد، في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على ملعب أنفيلد، في قمة نارية بالدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

وستقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد على شاشة بي إن سبورتس إتش دي 6.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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