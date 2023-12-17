كولر يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة فلومينينسي

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفرق الأول للنادي الأول للنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي غدا الإثنين في بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء غدا الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة المباراة خلال المران الختامي اليوم.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي حقق فوزا كبيرا على حساب اتحاد جدة السعودي أول أمس السبت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي البطولة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجوهرة.