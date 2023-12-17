اخبار الرياضه

كولر يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة فلومينينسي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفرق الأول للنادي الأول للنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي غدا الإثنين في بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء غدا الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله ، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة المباراة خلال المران الختامي اليوم.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي حقق فوزا كبيرا على حساب اتحاد جدة السعودي أول أمس السبت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي البطولة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجوهرة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا