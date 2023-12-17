"أوعى واتعلم من اللي قبلك".. رد ناري من سيف زاهر على كينو ومارسيلو بسبب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - رد الإعلامي سيف زاهر، بقوة على الثنائي البرازيلي كينو ومارسيلو، لاعبي فريق فلومينينسي البرازيلي، بسبب تصريحاتهم ضد النادي الأهلي.

وعلق مارسليو على مواجهة الأهلي"من حظنا الجيد أننا لن نلعب أمام بنزيما وكانتي وفابينهو وسنواجه الأهلي ".

وقال كينو "فوز الأهلي على اتحاد جدة ليس له تأثير على مواجهة يوم الاثنين المقبل، لقد كان زملائي يتوقعوا مواجهة الفريق السعودي".

ورد سيف زاهر في برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس": "دائما في مقولة بتقول إن كنت ناسي اللي جرا هاتوا الدفاتر تتقرى، والخبرات بتعلمك أنك تبص على اللي فات، وتنظر للاعيبة العالميين أمثال كريم بنزيما وكانتي وما تعرضا له".

وأضاف: "محدش يلعب مع الأسد ومحدش يهزر مع الأهلي وأنتوا شفتم اللي هزر معها إيه اللي حصله، والأهلي عمل كل حاجه في الكورة خلال مواجهة اتحاد جدة".

وأكمل: "اللي مستغربله أن الدرس لسه منتهاش وهنعيده تاني، ومارسيلو وكينو بيعيدوا نفس تصريحات كريم بنزيما، وقالوا احنا مش جايين ناخد المركز الثالث وكويس إن اتحاد جدة خرج لأنه كان أقوى المنافسين".

وأتم تصريحاته: "أنا عاوز أقولهم انتوا متعلمتوش من اللي قبلكم، انتوا كدا بتسخنوا الأهلي".