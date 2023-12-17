شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبد البارى يكشف أسباب استقالته من جهاز كرة اليد بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك، كواليس تقديم استقالته من منصبه خلال الساعات الماضية، بسبب عدم استقرار أوضاعه داخل الفريق عقب تعيين رئيس جهاز جديد.

وقال عبد البارى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه حتى الآن لم يتم مناقشة استقالته أو الرد عليها من قبل المجلس بالقبول أو الرفض، مؤكداً عدم استمراره خلال المرحلة المقبلة.

واقترب مجدى أبو المجد بقوة من قيادة فريق كرة اليد بنادى الزمالك ببداية المرحلة الثانية من دورى المحترفين، خلفا لأحمد هتلر المدير الفنى الحالى، فضلا عن دعم الفريق بصفقات جديدة.

وتنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل عقب انتهاء اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير القادم .

وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.