شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة ومكافأة أفريقيا.. الزمالك يحفز لاعبيه للفوز على ساجرادا الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولى بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى تقام الأربعاء المقبل بأنجولا. ويسعى الجهاز الفنى بقيادة معتمد جمال لتحقيق الفوز فى المباراة واستمرار صدارة المجموعة التى يتربع الزمالك على قمتها محققا العلامة الكاملة فيها برصيد 9 نقاط.

وفى المقابل يحاول مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، توفير سبل الراحة للاعبين وتحفيزهم قبل مواجهة الفريق الأنجولى بعدة طرق لمواصلة الفوز الأفريقى بعد التغلب فى الجولات الثلاثة السابقة أمام أبو سليم الليبى وسوار الغينى وساجرادا الأنجولى محققا العلامة الكاملة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب توفير طائرة خاصة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم للسفر إلى أنجولا لخوض مباراة ساجرادا المقبلة، ويأتي قرار مجلس الإدارة بتوفير طائرة خاصة لبعثة الفريق في رحلة أنجولا، من أجل توفير سبل الراحة لجميع أفراد البعثة قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل أنجولا.

كما قام مجلس إدارة الزمالك بصرف مكافآت الفوز بمباريات دور المجموعات، وتسلم لاعبو فريق الزمالك مكافأة الفوز لرغبة المجلس فى تحفيز اللاعبين وبذل أقصى جهد، بالإضافة لتصدرهم المجموعة حتى الآن.

وتطير بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى أنجولا، مساء اليوم، الأحد، لخوض مواجهة ساجرادا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأربعاء، وتتوجه البعثة إلى أنجولا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة القلعة البيضاء لتحقيق الراحة الكاملة للاعبين قبل مواجهة الفريق الأنجولى.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.