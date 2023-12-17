شكرا لقرائتكم خبر عن 10 دول تؤكد مشاركتها فى البطولة العربية لكرة السلة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العربى لكرة السلة الدول المقرر مشاركتها فى منافسات البطولة العربية التى ستقام بالقاهرة فى الفترة من 26 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل على صالة استاد القاهرة الدولي.

الدول التى أكدت مشاركتها فى البطولة هى: تونس، الجزائر، الكويت والأردن، الإمارات، الصومال، موريتانيا، ليبيا، المغرب، بالإضافة إلى مصر المستضيف للمنافسات.

ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة الأربعاء 20 ديسمبر الجاري، على أن يتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي الأخير لمراعاة تكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة

واستقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، على تعيين محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد مديرًا للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة، في نسختها الـ25، كما كلف أيمن علي رئيسًا لبعثة المنتخب في البطولة.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب المصري لكرة السلة صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة، حيث حصد المنتخب آخر لقب في نسخة 2016.