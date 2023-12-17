شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينعى "مراد لاتونا" كبير مشجعى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الحساب الرسمي للنادي المصري على فيس بوك كبير مشجعي النادي البورسعيدي محمد مسعد مراد الشهير بـ"مراد لاتونا"، والذي توفي اليوم الأحد.

وأصدر المصري بياناً جاء كالتالي:

مجلس إدارة النادي المصري، ينعى بخالص الحزن والأسى، وفاة كبير مشجعي القلعة الخضراء الأستاذ محمد مسعد مراد ( مراد لاتونا ) والذي يُعد أحد كبار رموز مشجعي الكرة المصرية على مدار تاريخها ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.



كبير مشجعي المصري

وقرر علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 3 أيام بعد الفوز على الزمالك بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.