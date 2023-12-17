سيراميكا يطير إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر المحلي.. صور

القاهرة - سامية سيد - سافرت بعثة فريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، صباح اليوم الأحد، إلى الإمارات استعدادا للمشاركة فى كأس السوبر المحلي لأول مرة فى تاريخه.

ويشارك سيراميكا في السوبر المصري بنظامه الجديد، بعدما نجح فى التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضي، لبضرب موعداً مع الأهلي يوم 25 ديسمبر الجاري.

تنطلق يوم 25 ديسمبر من الشهر الجارى مباريات كأس السوبر الرباعي المصري بمشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، على أن تقام مباريات الدور النهائي يوم 28 من نفس الشهر.

وحدد مجلس أبو ظبي الرياضي أسعار التذاكر لتبدأ من 7 دولارات حتى 238 دولارا.