شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة أحمد فوزى لاعب المقاولون بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي أجراها أحمد فوزي، لاعب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي، إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام الطلائع في الدوري.

وكان أحمد فوزي قد تعرض لإصابة قوية منعته من استكمال لقاء المقاولون والطلائع بالجولة التاسعة من الدوري، ليغادر الملعب، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للمقاولون موعد العملية الجراحية ومدة العلاج خلال الساعات المقبلة.

وحقق المقاولون العرب أول فوز له في دوري Nile بالموسم الجاري، عقب تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقدم المقاولون العرب إلى المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.