شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي مع الأندية البرازيلية قبل مواجهة فلومينينسي بمونديال الأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي غداً الاثنين باستاد الجوهرة المشعة بالسعودية في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على اتحاد جدة فى ربع نهائي مونديال الأندية.

نستعرض تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية البرازيلية، والتى شهدت إنجازات وإخفاقات، ويأمل الجميع فى مواصلة الأهلي إنجازاته فى مونديال الأندية وتحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى نهائي كأس العالم لأول مرة فى تاريخه.

إنترناسيونال

في نسخة 2006، التقى الأهلي مع إنترناسيونال البرازيلي فى نصف نهائي مونديال الأندية، ولكنه خسر بثنائية مقابل هدف، ولعب مباراة المركز الثالث والتى حسمها الأهلي وحصد أول ميدالية برونزية فى تاريخه.

كورنثيانز

تأهل الأهلي إلى نصف النهائي ليواجه كورنثيانز البرازيلي بطل كوبا ليبارتادوريس فى نسخة 2012، لكنه خسر بهدف نظيف، رغم إهدار العديد من الفرص السهلة من قبل لاعبي الفريق الأحمر وقتها، وتأهل كورنثيانز بعد الفوز بهدف سجله باولو جيريرو، ليلاقي تشيلسي فى النهائي، ويفوز بهدف نظيف، بينما يخسر الأهلي المركز الثالث أمام مونتيري 2\0.

الإنجاز الوحيد

كانت المباراة الوحيدة التي تمكن فيها الأهلي من تخطى فريق برازيلي فى نسخة 2020، بعد التعادل السلبي مع بالميراس البرازيلي، والفوز بركلات الترجيح 3\2 فى مونديال الأندية بقطر.

بالميراس مجددا

تكررت المواجهة بين الأهلي وبالميراس فى نسخة 2021، ولكن حينها كان يلعب الأهلي دون عدد من لاعبيه الدوليين، لتزامن كأس العالم للأندية مع أمم أفريقيا، وحتى مع عودة بعض اللاعبين، لم يشركهم بيتسو موسيماني بسبب الإجهاد، وخسر الأهلي المواجهة بثنائية نظيفة فى مباراة تلقى فيها أيمن أشرف الطرد، والتي مهدت الطريق للأهلي إلى البرونزية الثالثة، بعد الفوز على الهلال فى مباراة المركز الثالث.

فلامنجو

واجه فريق الأهلي نظيره فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم للأندية نسخة 2022، وفاز بطل كوبا ليبارتدويس بنتيجة 4\2.