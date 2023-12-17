نصف نهائي كأس العالم للأندية.. شوبير يحسم الجدل حول غياب كهربا وتاو عن مباراة الأهلي وفلومينينسي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة غياب الثنائي محمود عبدالمنعم "كهربا" وبيرسي تاو، لاعبا النادى الأهلى عن مباراة الفريق المقبلة أمام فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

وخلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" صباح اليوم الأحد، قال شوبير إن "كهربا اشتكى من ألم خفيف فى العضلة الضامة، ولكنه جاهز للمباراة وسيشارك".

وأكد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الجنوب إفريقيي بيرسي تاو "معندوش أي إصابة وكل الفريق جاهز لمباراة الغد".

وتابع شوبير أن كولر عقد اجتماعاً مع اللاعبين، مضيفاً: "لأول مرة يطول على غير عادته، وطالبهم بالفوز غداً، مؤكداً أن التاريخ ينتظرهم فى مباراة فلومينينسي البرازيلي".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة غد الإثنين، وتقام على ملعب "الجوهرة المشعة" بالمملكة العربية السعودية.