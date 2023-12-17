الامارات | إشبيلية الإسباني يقيل مدربه لسوء النتائج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي إشبيلية إقالة مدربه دييغو ألونسو في أعقاب الهزيمة الثقيلة للفريق على ملعبه أمام خيتافي صفر/ 3 في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس. وجاءت إقالة ألونسو بعد شهرين فقط من تعيينه، حيث خاض الفريق تحت قيادته 14 مباراة لكنه حقق انتصارين فقط، كلاهما جاءا في كأس ملك إسبانيا. وأصبح إشبيلية يبتعد بفارق الأهداف فقط عن منطقة الهبوط في الدوري الإسباني بعد الهزيمة أمام خيتافي.

ويمتلك إشبيلية 13 نقطة من 16 مباراة حيث خسر سبع مرات مقابل سبعة تعادلات وانتصارين فقط، وسجل خلال تلك المسيرة 20 هدفا مقابل 22 هدفا سكنت شباكه. وكان إشبيلية البطل القياسي للدوري الأوروبي خرج مؤخرا من دوري أبطال أوروبا بتذيله المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط من أربع هزائم وتعادلين.