عواجيز فلومينينسي يرجحون كفة الاهلي في كأس العالم للأندية

يستعد النادي الاهلي لخوض مواجهة صعبة ومثيرة ضد نظيره فلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات دور نصف النهائي من كأس العالم للأندية في نسختها الجارية.

ونجح الاهلي في حسم مقعده في الدور نصف النهائي، بعدما أطاح بنظيره الاتحاد السعودي مستضيف البطولة، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وضرب الاهلي موعدًا ناريًا مع فلومينينسي، الذي يشارك في البطولة لأول مرة في تاريخه، بعد الفوزز بلقب كأس ليبرتادوريس مؤخرًا.

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معدل أعمار الاهلي وفلومينينسي سلاح كولر لنهائي كأس العالم

ويمتلك فلومينينسي البرازيلي عناصر كبيرة ذات اسم وشهرة كبيرة في عالم كرة القدم، وعلى رأسهم مارسيلو أسطورة ريال مدريد السابق.

ورغم الخبرات والقوة التي يمتلكها نادي فلومينينسي بين صفوفه، إلا أن معدل أعمارهم سيكون سلاحًا ذو حدين في المباراة المفترض إقامتها غد الاثنين على ملعب الجوهرة.

ويعد فابيو هو الحارس الأساسي لنادي فلومينينسي، ويبلغ من العمر 43 عامًا، وهو أكبر لاعبي كأس العالم للأندية في نسختها الجارية سنًا.

وسيكون فابيو أمام صراع صعب للخطوط الأمامية للنادي الاهلي، والتي تبلغ 29 عامًا للثنائي كهربا وبيرسي تاو، و26 عامًا لطاهر محمد، ويأتي أكبرهم سنًا حسين الشحات 33 عامًا.

وعلى خط الدفاع، يأتي الثنائي ميلو ومارسيلو، أصاب الـ 40 و 35 عامًا على الترتيب، ويبدو خط وسط الفريق البرازيلي أقل في معدل الأعمار بين 18 وحتى 30 عامًا.

ويعود معدل الأعمار للصعود من جديد في خط الهجوم، حيث يبلغ الثنائي الذي يعتمد عليهم الفريق كينو وكانو 34 و 35 على الترتيب، ليصطدما يخطوط دفاع الاهلي أبرزهم محمد عبد المنعم صاحب الـ 24 عامًا، ومحمد هاني، رامي ربيعة وياسر إبراهيم أصحاب الـ 30 عامًا.