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حكم مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

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مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم مساء اليوم الأحد، عن طاقم تحكيم مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني بطل أسيا في كأس العالم للأندية.

وأسندت لجنة حكام فيفا إدارة مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا إلى طاقم تحكيم سعودي، يقوده محمد الهويش حكمًا للساحة.

ويعاون محمد الهويش من الطاقم السعودي لإدارة المباراة بين مانشستر سيتي وأوراوا الياباني كل من: خلف الشمري وياسر السلطان، مع وجود النيوزيلندي كمبالي كوانا حكمًا رابعًا.

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وسيخوض مانشستر سيتي الإنجليزي منافسات كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعدما توج بلقب في العام الماضي.

ويستهل السيتي منافسات كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي رفقة بطل أمريكا الجنوبية، وفقًا للوائح البطولة.

وضرب أوراوا الياباني موعدًا ناريًا مع مانشستر سيتي، بعدما أطاح نظيره كلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية من الدور ربع النهائي، ليحرم بطل كونكاكاف من الصعود إلى المربع الذهبي للنسخة الثالثة على التوالي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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