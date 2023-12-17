حكم مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم مساء اليوم الأحد، عن طاقم تحكيم مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني بطل أسيا في كأس العالم للأندية.

وأسندت لجنة حكام فيفا إدارة مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا إلى طاقم تحكيم سعودي، يقوده محمد الهويش حكمًا للساحة.

ويعاون محمد الهويش من الطاقم السعودي لإدارة المباراة بين مانشستر سيتي وأوراوا الياباني كل من: خلف الشمري وياسر السلطان، مع وجود النيوزيلندي كمبالي كوانا حكمًا رابعًا.

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وسيخوض مانشستر سيتي الإنجليزي منافسات كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا في العام الماضي.

ويستهل السيتي منافسات كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي رفقة بطل أمريكا الجنوبية، وفقًا للوائح البطولة.

وضرب أوراوا الياباني موعدًا ناريًا مع مانشستر سيتي، بعدما أطاح نظيره كلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية من الدور ربع النهائي، ليحرم بطل كونكاكاف من الصعود إلى المربع الذهبي للنسخة الثالثة على التوالي.