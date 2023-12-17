الهلال بطل الشتاء في الدوري السعودي.. كل ما قدمه في الدور الأول

أسدل الستار على منافسات الدور الأول من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجاري 2023-2024، والذي شهد تألق نادي الهلال.

وتربع الهلال على صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء منافسات الدور الأول من المسابقة، برصيد 74 نقطة، ويبتعد بـ 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر.

ورغم تأجيل مباراة وحيدة في الدور الأول بين النصر والاتحاد، إلا أنها لن تؤثر على ترتيب الدوري، بسبب فارق العشر نقاط، الذي حققه الهلال حتى الآن.

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وفيما يلي كل ما قدمه الهلال في الدور الأول من الموسم الجاري للدوري السعودي..

– أصبح الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الدوري السعودي حتى الآن، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز في 15 وتعادل في مباراتين فقط.

– يعد الهلال هو صاحب أقوى خطي دفاع وهجوم في الدوري السعودي حتى الآن، بعدما سجل لاعبوه 50 هدفًا، واهتزت شباكهم بـ 9 أهداف فقط.

– يتصدر ميتروفيتش ترتيب هدافي الهلال في الدور الأول، ووصيف ترتيب الهدافين في الدوري برصيد 15 هدفًا، بفارق هدف وحيد عن رونالدو.

– يعد البرازيلي مالكوم، هو اللاعب الوحيد مع إيجالو نجم ضمك الذي سجل هاتريك في مباراتين.

– حقق الهلال الفوز بنتيجة 9-0 على الحزم، ليسجل أكبر فوز في تاريخ الدوري حتى الآن.