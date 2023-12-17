"كولر جاب أخره".. إعلامي يكشف قرار الأهلي برحيل موديست واقتراب بديله

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، قرار النادي الأهلي برحيل الفرنسي أنتوني موديست، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال أمير هشام عبر برنامجه على قناة "النهار": "الأهلي استقر على رحيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، في يناير المقبل، وكانت فرصته الأخيرة هي كأس العالم للأندية".

اضاف "هشام": "كولر جاب أخره وبات مقتنع تمامًا بأنه لا بد من رحيل موديست، وسوف يتم التخلص منه عن طريق فسخ عقده بالتراضي أو منحه بقية قيمة عقده، من أجل رحيله عن صفوف الفريق، عقب عودة الأحمر من خوض السوبر المصري في الإمارات".

وأضاف: "الأهلي اقترب من التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأبرز المتاحين جنسيتين الأول غاني والثاني إيفواري".

وأتم تصريحاته: "الأهلي عرض بعض الأسماء على كولر بعد الاستقرار على رحيل موديست، وسوف يتم التعاقد مع مهاجم تحت السن في الميركاتو الشتوي".