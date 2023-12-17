شوبير يكشف الموقف النهائي للحاق "كهربا وتاو" بمواجهة الأهلي وفلومنينسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير الموقف النهائي للحاق بيرسي تاو ومحمود كهربا، ثنائي الفريق الأول للنادي الأهلي، بمواجهة فلومينينسي البرازيلي المقبلة.

ويلتقي الفريق الأحمر نظيره فلومينينسي البرازيلي، غدا الإثنين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "هقولك إيه اللي بيحصل في معسكر الأهلي وموقف الإصابات، الحمد لله كل اللاعبين جاهزين باستثناء كهربا وبيرسي تاو اللي جالهم شد خفيف".

أضاف: "الثنائي كهربا وبيرسي تاو سوف يلحقان بمباراة الأهلي وفلومينينسي بشكل طبيعي وبطمن الجماهير، باقي اللاعبين بخير وسوف يدخل الأهلي المباراة بصفوف مكتملة".

أكمل: "هناك حالة من التركيز الشديد داخل المعسكر، والكابتن الخطيب ألغى سفره للإمارات، عشان ياخد الحقنة، وتم الاتفاق مع الطبيب على السفر عقب انتهاء مباريات البطولة".

أكمل: "الخطيب فضل الاستمرار بجوار الفريق، واللاعبين بيحبوه جدا وعاويزنه يفضل موجود في المعسكر".