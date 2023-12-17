اتحاد الجودو يكرم أبطال المنتخبات على هامش الجمعية العمومية

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القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق علي، على تكريم لاعبي المنتخبات الوطنية أصحاب الإنجازات والميداليات، على هامش اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم مؤخرا في أحد فندق منطقة مصر الجديدة.

وشهد الحفل تكريم لاعبي المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية، وأعضاء الجمعية العمومية، على دعمهم للاتحاد ومجلس إدارته خلال الفترة الماضية.

من جانبه قال مرزوق علي، فى تصريحات صحفية، إن الجمعية العمومية قدمت دعما كبيرا لمجلس إدارة اتحاد الجودو خلال الفترة الأخيرة، وأن الأندية بات لديها وعي بكبير بحجم الإنجازات التي تحققت مؤخرا في الجودو المصري.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن مجلس الإدارة حريص على تكريم اللاعبين أصحاب الإنجازات والنجاحات بشكل ثابت كل عام، وأن الأجهزة الفنية للمنتخبات وعلى رأسها الأسطورة محمد رشوان، قدمت مجهودات كبيرة من أجل دفع اللاعبين نحو منصات التتويج.

وتابع: "حققنا طفرة كبيرة في الجودو المصري على كافة المستويات الإدارية والفنية، والفترة المقبلة ستشهد تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، والآن بات هدفنا اعتلاء منصات التتويج العالمية والأولمبية".

ووجه مرزوق علي الشكر لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهم النائب حسام عوض الله و عصام رشاد و طارق عز الدين و خالد المعتز وعمرو مكرم وأحمد صبرة.



اتحاد الجودو يكرم أبطال المنتخبات اتحاد الجودو يكرم أبطال المنتخبات



تكريم ابطال المنتخبات تكريم ابطال المنتخبات



خلال تكريم الأبطال خلال تكريم الأبطال

واعتمدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجودو بالاجماع، الميزانية والحساب الختامي خلال اجتماعها الجمعة الماضى بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

واكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور 31 هيئة من أصل 38 لهم حق الحضور.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من البنود المهمة، أبرزها اعتماد الميزانية والحساب الختامي ومناقشة الموضوعات المطروحة والمقدمة من أعضاء الجمعية العمومية في الموعد القانوني.