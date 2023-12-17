شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي يتحدث عن "الفرحة المنقوصة" للأهلي وعمل كولر 18 ساعة يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة المشاركة فى كأس العالم للأندية ‏بالسعودية، أن الأهلي هو صاحب الفضل على ‏جميع مُنتسبيه، وشرف كبير لأى فرد فى منظومة العمل أن يمثل النادى المدعوم بقوة ‏جماهيره.‏

ويلتقي الأهلي مع فلومينينسي فى التاسعة مساء غدٍِ الاثنين بتوقيت السعودية - الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وأبدى خالد مرتجي سعادته بالتواجد كرئيس لبعثة الأهلي فى السعودية والحضور مع الفريق ‏للمرة التاسعة، مسجلًا تواجده فى جميع مشاركات الفريق بالبطولة الأهم والأغلى على ‏مستوى الأندية، لافتًا إلى أن المرة الأولى كانت فى عام 2005.

وأضاف مرتجي، فى تصريحات للموقع الرسمي للنادي، «كنت رئيسًا لبعثة الفريق منذ عامين في الإمارات وحققنا الفوز ‏بالميدالية البرونزية، وأتمنى أن تكتمل الفرحة غدا الإثنين من خلال التأهل إلى نهائي ‏البطولة، وأن نسعد الجماهير الطامعة والطامحة فى الفوز، ‏معربًا عن ثقته فى قدرة الفريق على تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ بطولات الأهلي ‏والجيل الحالى الذي يستحق تاريخًا جديدًا».‏

وشدد مرتجي على أن الأهلي يخوض مباريات كأس العالم فى بلده الثاني دولة المملكة العربية ‏السعودية الشقيقة، وأن الحضور الجماهيري من المصريين دافع قوى وحافز بكل تأكيد للاعبين.

‏وأشاد رئيس بعثة الأهلي بالجمهور، الذى وصفه أنه أعظم جمهور فى الكون، وأن فرحتهم ‏تمثل غاية كبرى داخل منظومة العمل بالأهلي، وأنه توجه بالدعاء خلال أداء مناسك العمرة ‏رفقة الدكتور محمد شوقي، عضو المجلس، داعيًا الله أن يكون التوفيق حليف الأهلي من أجل إسعاد ‏الملايين من جماهيره وكافة محبيه.

وتطرق مرتجي للحديث عن حالة الالتزام داخل بعثة الفريق بالسعودية قائلًا، «تعلمنا من رموز ‏النادي أن نسير على الدرب، وأن يكون النظام ‏والمبادئ وقيم الأهلي هى غايتنا وهدفنا الذي لا نحيد عنه». ‏

وواصل حديثه، "الأهلي يمتلك لاعبين وجهازًا يتحملون ‏المسئولية وهدفهم إسعاد الجماهير، مُشيداً ‏بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، ووصفه بأنه من أفضل ‏المدربين، ويرغب فى تحقيق إنجاز له ‏على المستوى الشخصي".‏

وأضاف مرتجي، «مجلس الإدارة وكافة المنظومة القائمة على شئون الكرة داخل النادي لا تتوانى في دعم الفريق..‏ لدينا قائمة مدججة باللاعبين ودائمًا ما أقول إننا نمتلك فريقين وليس فريقًا واحدًا وجميع ‏الإمكانات متاحة أمام كولر لتحقيق النجاح».‏

وواصل رئيس بعثة الأهلي حديثه، «جماهير الأهلي الأهم فى حسابات كولر الذي يعمل 18 ‏ساعة فى اليوم من أجل إسعادهم، وأعلم مدى رغبته فى تحقيق إنجاز فى تاريخه مع الأهلي، ‏الذي دائمًا ما يصنع النجوم والأبطال».‏

وشدد رئيس بعثة الأهلي على أن نتيجة مباراة اتحاد جدة تكليل للجهود الكبيرة التي بذلها ‏الجميع، وأن الفريق حقق هدفه وحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة.‏

وأضاف، «مباراة نصف النهائي أمام فلومينينسي غدًا الإثنين خطوة مهمة وفارقة بعد ‏الفوز على اتحاد جدة فى عقر داره، وهو ما سيمنح الفريق الدافع القوى من أجل الفوز على ‏بطل كوبا ليبرتادوريس، واللعب على المركز الأول أو الثاني في كأس العالم للأندية، وهو أمر ‏سيكون بمثابة إنجاز كبير».‏

وأوضح مرتجي أن الأهلي هو الأول فى مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، ويسير بخطوات ‏جيدة على المستوى المحلي، وأن النتائج قد تكون مؤخرًا ليست على قدر طموحات جماهير ‏الأهلي، إلا أن وجود الفريق في كأس العالم للأندية سيكون انطلاقة لعودة الانتصارات والفرحة لجماهير الأهلي.

وشدد خالد مرتجي على أن الجميع داخل الأهلي يعملون على قلب رجل ‏واحد، وأن لاعبي الفريق يدركون حجم وقيمة قميص النادى، وأن الأهلي قادر على تحقيق إنجاز الوصول إلى نهائي مونديال الأندية.

ووجه أمين صندوق الأهلي التهنئة لجماهير الأهلي وكافة محبيه بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم ‏للأندية ، قائلاً: فرحتنا منقوصة، كنا نأمل في وجود ‏العامري فاروق، نائب رئيس النادي معنا لتكون الفرحة مكتملة، ونسأل الله له الشفاء.‏

وواصل رئيس بعثة الأهلي حديثه: «أبارك للجماهير ورجال الفريق الذين يعلمون جيدًا قدر ‏وقيمة الأهلي، جميع اللاعبين كانوا رجالًا، وأريد هنا أن أختص اثنين سطرا تاريخًا وهما محمد الشناوي ‏حارس الفريق الذي نجح في التصدي لأكثر من ركلة جزاء في مونديال الأندية، وحسين ‏الشحات، الأكثر مشاركة في كأس العالم وهداف الجيل الحالي".

وأكد مرتجي أنه كرئيس للبعثة لمس منذ الوصول إلى السعودية حالة التركيز الشديدة ‏للاعبين والجهاز الفني وكافة منظومة فريق الكرة؛ من أجل إسعاد مصر بصفة عامة ‏وجماهير الأهلي بصفة خاصة، حيث تعمل المنظومة بأكملها داخل الأهلي من أجل رسم ‏الابتسامة على وجوههم.‏

وشدد رئيس بعثة الأهلي فى السعودية على أن الأهلي لن يتمادى في الفرحة، وأنه سرعان ما تم إغلاق ‏ملف مباراة اتحاد جدة، وبدأ الفريق من أمس التركيز في مباراة فلومينينسي البرازيلي التي ‏تعد فارقة في تاريخ الأهلي والجيل الحالي.‏

وأشار مرتجي إلى أنه فى حال فوز الأهلي على فلومينينسي سيصل الفريق إلى نهائي ‏كأس العالم، وأن جميع أفراد البعثة لاعبين وجهازًا فنيًّا يعيشون حالة من التركيز الشديد ‏لتحقيق هذا الهدف ولإسعاد الجماهير الموجودة فى كل مكان والداعمة للفريق.‏