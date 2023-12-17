شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول بنادى الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.





موعد مباراة الزمالك وساجرادا

وتقام مباراة الزمالك أمام ساجرادا الانجولى فى السادسة مساء الأربعاء المقبل بالجولة الرابعة، على أن يلتقى الفريق فى مباراتيه التالية أمام أبو سليم الليبى ثم سوار الغينى على الترتيب.





نتائج الزمالك فى دور المجموعات

فاز الزمالك فى المباريات الثلاثة بدور المجموعات، حيث تغلب على أبو سليم بهدف بالجولة الاولى، ثم سوار الغينى برباعية بالجولة الثانية، وفى الثالثة فاز على ساجرادا بهدف أيضا.





ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

ويعتلى الزمالك قمة ترتيب مجموعته التى تضم سوار الغينى وأبو سليم الليبى، بالإضافة إلى ساجرادا الغينى، برصيد 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة، متفوقا على أبوسليم فى المركز الثانى برصيد 2 نقاط، ثم ساجرادا بنفس الرصيد، بينما سوار فى المركز الرابع دون أى نقاط.