شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيع: مروان عطية تطور وصلاح محسن قادر على اللعب فى أوروبا بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامي ربيع، لاعب النادي الأهلي السابق، أن صلاح محسن لاعب الفريق الأحمر قادر على اللعب فى الدوريات الأوروبية، ولكن بشرط وحيد هو تعديل بعض سلوكياته الشخصية.

وقال رامي ربيع فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، على المستوى الشخصي لعبت فى الشرقية للدخان ثم التحقت بالنادي الأهلي فى وجود أقوى جيل بالنادي، مثل محمد بركات وعماد النحاس ووائل جمعة، ليست الفكرة أن القميص ثقيل على أحد، اللاعب قد يكون مميزاً ولاعب دولي، ولكنه يلعب في وسط مجموعة عالية.

وأضاف، عندما كنت في الجهاز الفني للاتحاد السكندري كان مروان حمدي لاعب عادي، ولكن أهم ما يميزه أنه يحب أن يطور نفسه ولذلك انتقل إلى الأهلي وأصبح بهذا الشكل.

واصل: لا خلاف على حسام حسن أو شادي حسين مع ذلك لم يحالفهم التوفيق مع الأهلي، وصلاح محسن كإمكانيات قادر على اللعب في أوروبا ولكن هناك صفات في شخصيته لو غيرها سيستمر في الأهلي لسنوات طويلة، خاصة أنه أتيحت له الفرصة للعب في الأهلي ثم انتقل إلى سيراميكا وعاد مجدداً، في الأندية الكبيرة كل حاجة محسوبة عليك، وصلاح محسن حصل على الفرصة الكاملة.

أكمل: الأهلي ليس لديه رفاهية منح الفرصة أكثر من مرة، المستويات كلها قريبة من بعض، فلافيو حصل على فرصة لكن الآن موديست لا يمكنه الحصول على نفس الفرصة.

واختتم: المباريات الكبيرة لا تحتاج إلى كلام كثير لأن التركيز يكون عالي جداً ولهذا رأينا تألق محمد هاني في كأس العالم للأندية، وهذا أمر جيد له أنه يؤدي بشكل جيد في البطولات العالمية.