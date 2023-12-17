شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواصل الاستعداد لأمم أفريقيا بالمركز الأوليمبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر الأول لكرة اليد ، بقيادة مديره الفنى الإسبانى باستور، الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها يناير المقبل فى معسكر المركز الأوليمبى.

ويخوض منتخب اليد تدريبات لياقة بدنية تحت قيادة باستور وبمساعدة المدرب هانى الفخرانى فى صالة الجيم.



الجهاز الفنى لمنتخب اليد



تدريبات اليد



تدريبات منتخب اليد

وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وفي حال فوز مصر في الدور ربع النهائي وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا