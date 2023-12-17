شكرا لقرائتكم خبر عن المفاجآت مستمرة.. سيتى كلوب تهدى 48 عضوا ومرافقيهم رحلة مجانية للإمارات لحضور السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة جديدة من مجموعة أندية سيتى كلوب لأعضائها، فاز 48 فردا وذووهم من 7 فروع مختلفة برحلة الإمارات المجانية من سيتي كلوب لحضور مباريات كأس السوبر المصرى في أبوظبى.

أقيمت القرعة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبشكل عشوائى بين أعضاء سيتى كلوب و فاز 48 عضوا من أندية سيتى كلوب وذويهم ومرافقيهم برحلة الإمارات المجانية لحضور مباريات كأس السوبر.

وتم اختيار 3 أعضاء من كل فرع من فروع أندية سيتى كلوب بالمحافظات ومرافقيهم، وتحددت مواعيد الرحلة في الفترة من 23 حتى 29 ديسمبر الجارى وتتحمل مجموعة أندية سيتى كلوب تكلفة الاقامة وتذاكر الطيران وحضور المباريات للفائزين.

ويشارك في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة 4 فرق وهي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا والتي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم أن 25 ديسمبر سيكون موعدًا لمباراتى فيوتشر وبيراميدز، والأهلي ضد سيراميكا في كأس السوبر.

وتقام مباراة المركز الثالث يوم 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في نفس اليوم.

وتسافر الفرق المشاركة في السوبر يوم 22 ديسمبر استعدادًا لانطلاق البطولة في مدينة أبو ظبي.