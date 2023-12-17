شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الاسكواش: التتويج على حساب إنجلترا له مذاق خاص والسلام الوطني أكبر دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عاصم خليفة، رئيس المصري للاسكواش، عن سعادته البالغة بعد تتويج منتخب مصر الأول للرجال ببطولة العالم التي أقيمت فى نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، عقب الفوز فى المباراة النهائية على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-0.

وقال عاصم خليفة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "الحمد لله حالفنا توفيق كبير بعد الجهد العظيم الذى بذله اللاعبون على مدار شهر استعداداً للبطولة، وبالتأكيد سنحتفل بالأبطال بعد عودتهم".

وأضاف عاصم خليفة، "التتويج هذه المرة له مذاق خاص، الأمور كانت متوترة جداً ليست بالبساطة التى قد يراها البعض، النهائي كان مصرياً بالكامل مصريين واجهوا مصريين، والغريب أن يعزف السلام الوطني لمصر والسلام الوطني لإنجلترا في وجود لاعبين مصريين فى مواجهة بعضهم البعض، هذا حدث فريد ولأول مرة نراه".

ورفعت مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين قبل حصد النسخة الثالثة على التوالي، رصيدها إلى 6 ألقاب ببطولة العالم، ليتخطى الفراعنة الرقم القياسي للمنتخب الانجليزي وهو 5 ألقاب، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، 2019، وأخيراً 2023

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الانجليزي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، وجاءت نتيجة المباراة:

فوز مصطفى عسل على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 11-9، 11-9.

فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 7-11, 11-8, 11-7.

ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادي دجلة، ومصطفى عسل المصنف الرابع ولاعب الأهلي، ومازن هشام المصنف السابع ولاعب وادي دجلة، ويوسف سليمان المصنف 12 ولاعب الأهلي.

ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.