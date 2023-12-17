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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب يد تونس يعلن القائمة المشاركة فى آخر استعدادات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ويبدأ منتخب يد تونس المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي من خلال إجراء معسكر بمدينة المنستير بداية من يوم الثلاثاء 19 إلى يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.
وضمت القائمة كلا من: أصيل النملي، مهدي الحرباوي، ياسين بالقايد ويوسف زيان و عصام زريق، طارق جلوز وغسان التومي، أسامة الرميكيو مصباح الصانعي، يوسف معرف، عزيز العايدي، رامي الفقيه وأسامة حسني، ياسين بن سالم، وائل الشطي، أنور بن عبد الله وعبد الحق بن صالح، بلال العبدلي، ريان زرياط ومروان شويرف، عزيز بن حمودة، إسلام الجبالي.
منتخب يد تونس
وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.
وفي حال فوز مصر في الدور ربع النهائي وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي.
مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024
المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا
المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل
المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا
المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا
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