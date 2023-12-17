شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب يد تونس يعلن القائمة المشاركة فى آخر استعدادات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتخب التونسى لكرة اليد قائمة اللاعبين استعدادا لانطلاق المرحلة الأخيرة من التحضيرات فى مدينة المنستير بداية من الثلاثاء المقبل، استعدادا لأمم أفريقيا التى تستضيفها مصر يناير القادم بإستاد القاهرة .

ويبدأ منتخب يد تونس المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي من خلال إجراء معسكر بمدينة المنستير بداية من يوم الثلاثاء 19 إلى يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.

وضمت القائمة كلا من: أصيل النملي، مهدي الحرباوي، ياسين بالقايد ويوسف زيان و عصام زريق، طارق جلوز وغسان التومي، أسامة الرميكيو مصباح الصانعي، يوسف معرف، عزيز العايدي، رامي الفقيه وأسامة حسني، ياسين بن سالم، وائل الشطي، أنور بن عبد الله وعبد الحق بن صالح، بلال العبدلي، ريان زرياط ومروان شويرف، عزيز بن حمودة، إسلام الجبالي.



منتخب يد تونس