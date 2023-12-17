شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواجه السعودية ودياً غداً استعداداً لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة ودية أمام نظيره السعودى غدا، الاثنين، بالمركز الأوليمبى بالمعادى فى إطار الاستعداد لأمم أفريقيا التى تستضيفها مصر شهر يناير المقبل.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.



مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024 وفي حال فوز مصر فى الدور ربع النهائي وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر نظيره تونس في نصف النهائي.مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا