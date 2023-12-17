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حسام أشرف الأبرز.. طيور الزمالك المهاجرة تعزف سيمفونية التألق فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - خطف لاعبو الزمالك الشباب والمعارون إلى الأندية المختلفة الأنظار فى الدورى، بفضل تألقهم، وسحبهم البساط من تحت أقدام نجوم  كبار، الأمر الذى تسبب فى ذهاب بوصلة إعجاب جماهير القلعلة البيضاء تجاههم، والمطالبة بعودتهم إلى الأندية مرة أخرى.

”الخليج 365” يسلط الضوء فى السطور التالية على أبرز هؤلاء اللاعبين..

حسام أشرف

يتصدر هؤلاء اللاعبين حسام أشرف نجم فريق بلدية المحلة الذى أثبت أنه مهاجم من "طينة الكبار" وتحول إلى ماكينة أهداف مع فريقه بعدما نجح فى إثبات قدراته كواحد من ألمع النجوم فى بطولة دورى Nile حتى الآن، بعدما أحرز 6 أهداف فى 8 مباريات لعبها بشكل أساسى مع بلدية المحلة، لتنادى جماهير القلعة البيضاء بعودته فى أقرب فرصة.

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أسامة فيصل

نفس الحال ينطبق على أسامة فيصل مهاجم الزمالك المعار إلى صفوف البنك الأهلى، الذى يقدم مستويات جيدة مع فريقه، رغم النتائج السلبية، إلا أنه دائماً ما يكون حاضراً، وكانت مباراة المصري البورسعيدى في الدورى شاهدة على تألقه بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز الأول فى الدورى برباعية على الفريق البورسعيدى بتسجيله "هاتريك".

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حمدى علاء

يعد حمدى علاء لاعب الزمالك المعار إلى فريق سموحة من أفضل اللاعبين الشباب الذى يلعبون في مركز "وسط الملعب"، ويقدم مستوى جيداً مع الفريق السكندرى، ويعتمد عليه أحمد سامى بصفة أساسية مع الفريق حيث شارك فى 8 مباريات، وعلى الرغم من عدم تسجيله أي اهداف إلا أنه كان عنصراً مؤثراً مع الفريق.

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أحمد محمود

قدم أحمد محمود لاعب الزمالك المعار إلى صفوف الجونة مستويات مميزة في المباريات الأخيرة من مسابقة الدوري، وهو ما جعل جماهير القلعة البيضاء تنادى بعودته إلى الفريق مرة أخرى لدعم صفوف الفريق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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